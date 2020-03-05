Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой
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«Последняя защита России в отношении её допинговых преступлений является самой безумной. Они утверждают, что показания, данные под присягой и подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделкой. Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей. Будьте уверены, что показания доктора Родченкова являются его собственными. Он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой», — приводит слова Уолдена Inside the Games.
В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову за нарушение антидопинговых правил. Главным доказательством обвинения являются материалы, предоставленные Родченковым.
Ранее Пихлер выразил мнение, что у российских биатлонисток хорошие шансы выиграть дело в CAS.