Адвокат Родченкова назвал правовую систему России отсталой

Адвокат бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова Джим Уолден отреагировал на заявление о возможной подделке подписей своего клиента в допинговом деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой.

«Последняя защита России в отношении её допинговых преступлений является самой безумной. Они утверждают, что показания, данные под присягой и подробно описывающие допинговые преступления российских спортсменов, были подделкой. Очевидно, отсталая правовая система России ещё не дошла до появления электронных подписей. Будьте уверены, что показания доктора Родченкова являются его собственными. Он подтвердил каждое слово своих показаний под присягой», — приводит слова Уолдена Inside the Games.

В 2017 году Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал биатлонисток Ольгу Зайцеву, Ольгу Вилухину и Яну Романову за нарушение антидопинговых правил. Главным доказательством обвинения являются материалы, предоставленные Родченковым.

Ранее Пихлер выразил мнение, что у российских биатлонисток хорошие шансы выиграть дело в CAS.