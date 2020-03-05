Пихлер считает, что у российских биатлонисток хорошие шансы выиграть дело в CAS

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Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер выразил мнение, что у российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной есть хорошие шансы выиграть дело в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Пихлер считает, что у российских биатлонисток хорошие шансы выиграть дело в CAS
  • © REUTERS/Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

«Посмотрим, как будет разворачиваться ситуация. Но если больше нет никаких деталей, о которых мы не знаем, моё мнение — шансы выиграть хорошие», — цитирует Пихлера «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что не понимает, как могут доверять информатору Всемирного антидопингового агентства Григорию Родченкову.

2—3 марта в CAS состоялись слушания апелляций Зайцевой, Вилухиной и Романовой. Биатлонистки, завершившие профессиональную карьеру, в ноябре 2017 года получили пожизненную дисквалификацию от МОК за нарушения антидопинговых правил. Их результаты на Олимпийских играх 2014 года в Сочи были аннулированы. Документы с подписями Родченкова являются главными доказательствами в данном деле.

Ранее бывший биатлонист Евгений Устюгов отреагировал на информацию о возможной фальсификации подписей Григория Родченкова в делах российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.

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