Устюгов заявил, что IBU использовал в его деле те же документы с подписями Родченкова
- РИА Новости
«Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными. Тут же переговорил со своими адвокатами. В деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями», — приводит слова Устюгова ТАСС.
Он отметил, что когда IBU рассматривал его дело, то требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания, но получил отказ.
«На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств», — добавил биатлонист.
Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.
Ранее сообщалось, что МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей.