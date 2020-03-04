Устюгов заявил, что IBU использовал в его деле те же документы с подписями Родченкова

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Бывший биатлонист Евгений Устюгов отреагировал на информацию о возможной фальсификации подписей Григория Родченкова в делах российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной.
Устюгов заявил, что IBU использовал в его деле те же документы с подписями Родченкова
  • РИА Новости

«Я был шокирован, узнав о том, что подписи Родченкова на аффидевитах по нашим биатлонисткам являются поддельными. Тут же переговорил со своими адвокатами. В деле IBU против меня использованы те же два аффидевита с поддельными подписями», — приводит слова Устюгова ТАСС.

Он отметил, что когда IBU рассматривал его дело, то требовал, чтобы Родченков лично дал свидетельские показания, но получил отказ.

«На этой неделе я подаю жалобу в CAS на решение IBU о моей дисквалификации и буду в том числе ссылаться на использование IBU фальшивых доказательств», — добавил биатлонист.

Согласно решению IBU, будут аннулированы все результаты Устюгова в период с 27 августа 2013 года до конца сезона-2013/14. Таким образом, он потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое завоевал в эстафете. По итогам разбирательств 2017 и 2018 годов у Устюгова не было выявлено никаких нарушений.

Ранее сообщалось, что МОК предоставил в CAS заявление Родченкова о подлинности его подписей.

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