В США раскрыта масштабная допинговая схема в конном спорте

Ряд тренеров и ветеринаров обвиняются в участии в допинговой схеме в американском конном спорте.

Об этом сообщает The New York Times. Одним из обвиняемых является известный тренер Джейсон Сервис, работающий со скакуном Максимум Секьюрити. Специалист покрывал схему по введению допинга лошадям с 2018-го по февраль 2020 года. На протяжении этого времени они приняли участие в более чем 1000 стартах. Всего по данному делу проходят 27 человек.

На пресс-конференции в Нью-Йорке прокурор Джеффри Берман назвал дело самым масштабным судебным преследованием за допинг у лошадей в истории Министерства юстиции.

Ранее сообщалось, что СAS отменил дисквалификацию легкоатлета Лоусона за непреднамеренное употребление допинга.