Уборка дома, марафон на балконе и неожиданная свадьба: как спортсмены коротают время на карантине

Бывший нападающий «Спартака» Зе Луиш вымыл дома полы и разыграл свою русскую девушку Алесю. Биатлонистка Доротея Вирер призналась подписчикам, что также принялась за уборку, но лишь после того, как встала с дивана в семь часов вечера. Французский легкоатлет Элиша Ночомовиц пробежал марафон на балконе, а нидерландская пловчиха Фемке Хемскерк в срочном порядке вышла замуж, будучи на церемонии в спортивных брюках и в свитере. Чем занимаются спортсмены во время карантина — в материале RT.

Из-за пандемии коронавируса всё больше людей в мире оказываются на карантине или самоизолируются. Не являются исключением и оставшиеся без соревнований спортсмены. Чтобы скоротать время в четырёх стенах, они находят себе новые увлечения, устраивают виртуальные турниры и не забывают о поддержании формы.

Занятия спортом

Отсутствие соревновательной практики и полноценных тренировок могут негативно сказаться на физической форме профессиональных спортсменов, особенно учитывая тот факт, что вынужденная пауза может затянуться на несколько месяцев. Из этой ситуации каждый выходит по-своему, а некоторые проявляют чудеса изобретательности.

Так, гимнастка Санне Веверс оборудовала небольшой зал для тренировок прямо у себя в гостиной. Для этого ей доставили бревно, на котором она вместе с сестрой Лике уже начала выполнять упражнения. Именно на этом снаряде нидерландка завоевала золотую медаль Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

А что делать, если ты марафонец, и ни одна домашняя тренировка не заменит полноценный забег на длинные дистанции? Ответ знает легкоатлет Элиша Ночомовиц. Опытный француз, на счету которого 36 стартов, решил, что карантин — не повод отказываться от привычного образа жизни, и пробежал 42,195 км на балконе дома. При расстоянии от стены до стены в 7 метров ему потребовалось около 6000 пробежек туда-сюда. На это у него ушло 6 часов 48 минут — до абсолютного рекорда далеко, но стоит сделать скидку на не самые подходящие условия.

Забег дался Ночомовицу нелегко, однако на пути к импровизированному финишу его поддерживала девушка. По словам бегуна, его целью было приободрить сограждан, а также передать им важное послание.

«Мою работу признали общественно бесполезной, поэтому лучший способ не впасть в уныние — заняться спортом. Нам велели оставаться дома, что я и сделал. Просто чтобы показать вам, что у нас нет оправданий. И, пожалуйста, подумайте обо всех тех медицинских работниках, что находятся на передовой борьбы с вирусом», — написал марафонец.

Одним из немногих спортивных мероприятий, не отменённых из-за коронавируса, стал чемпионат Белоруссии по футболу. В стране зафиксировано сравнительно немного случаев заболевания, в связи с чем руководство приняло решение не откладывать начало турнира.

Известный белорусский полузащитник Александр Глеб признался, что его удивляет такое отношение к ситуации, однако выступил с необычным предложением для нападающих Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Теперь весь мир смотрит чемпионат Белоруссии. Каждый должен пойти к телевизору и посмотреть его. Когда НХЛ остановила сезон, многие хоккеисты отправились играть в Россию. Может, Лионелю Месси и Криштиану Роналду приедут в Белоруссию?.. Это единственное место в Европе, где можно играть в футбол. По крайней мере, люди здесь будут счастливы», — цитирует Глеба The Sun.

Действительно, любители футбола разом лишились ведущих европейских турниров — английской премьер-лиги, испанской Примеры, итальянской Серии А, французской Лиги 1 и других национальных чемпионатов. На «Матч ТВ» предположили, как бы могли выглядеть логотипы соревнований во время эпидемии коронавируса.

Футбольные топ-лиги ушли на карантин, и теперь их лого выглядят так 😉



Часть 1️⃣ pic.twitter.com/mRcF50Vd0u — Матч ТВ (@MatchTV) March 23, 2020

Домашние дела

Ещё один действенный способ справиться со скукой и поддержать физическую форму — заняться домашними делами. Наглядный пример продемонстрировал экс-нападающий «Спартака», ныне выступающий за «Порту» Зе Луиш. Он помыл полы в доме, чем заслужил похвалу от своей девушки Алеси, запечатлевшей процесс на видео.

Не исключено, что футболиста несколько встревожил её пост о совместном быте во время карантина, опубликованный днём ранее. «Дай бог не убить друг друга», — написала россиянка.

Но заскучать в четырёх стенах паре точно не грозит, так как чувством юмора обладает не только Алеся, но и сам Зе Луиш. Он устроил ей розыгрыш, набрав в стакан воду и зафиксировав его у самого потолка при помощи палки. Затем футболист попросил ни о чём не подозревающую девушку помочь ему и передал конструкцию ей. Лишь спустя некоторое время она поняла, что оказалась в ловушке.

Зе Луиш - тот ещё юморист. Футболист подшутил над своей русской девушкой pic.twitter.com/kRrtgb4goE — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 23, 2020

Домашние заботы не чужды и новоиспечённой двукратной обладательнице «Большого хрустального глобуса» Доротее Вирер. Италия стала одной из первых стран, полностью перешедшей на карантин, поэтому у биатлонистки было достаточно времени, чтобы навести порядок в своём доме в Больцано.

В шутливой форме она рассказала, что успела разложить спортивную форму, набрать вес и поругаться с мужем.

«19:00. Наконец мне удалось скатиться с дивана и снять пижаму. Уборка», — написала Вирер.

Познать все прелести семейной жизни предстоит голландской пловчихе Фемке Хемскерк. Она была помолвлена с американским предпринимателем Гвидо Фракерсом, и свадьба должна была состояться в ноябре 2020-го. Однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось перенести на более раннюю дату.

По словам олимпийской чемпионки 2008 года, она испугалась, что из-за карантина её разлука с женихом затянется на неопределённый срок. Тогда спортсменка решилась на отчаянный шаг: собрала вещи и отправилась в Ванкувер, где её ожидал Фракерс. В итоге церемония прошла совсем не по классическому сценарию.

«Поскольку я только что прилетела из Драхтена, у меня с собой была только удобная одежда для путешествия. Я вышла замуж в спортивных штанах и свитере. Свадьба прошла не совсем так, как я мечтала», — цитирует пловчиху Sports со ссылкой на издание NOS.

Дни в изоляции многим спортсменам скрашивают не только вторые половинки, но и домашние любимцы. Известный актёр и бодибилдер Арнольд Шварценеггер принял участие в набирающем популярность челлендже #SafeHands (#БезопасныеРуки), в ходе которого необходимо показать правильную технику мытья рук. Выполняя условия испытания, бывший губернатор Калифорнии подробно рассказал о значимости соблюдения личной гигиены своей собаке, с интересом наблюдавшей за процессом.

Новые увлечения

Самоизоляция — повод найти для себя новое хобби и заняться тем, на что не хватало времени в повседневной жизни. Так, вратарь «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген показал навыки баристы, нарисовав узор при помощи пенки на кофе.

А вот двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева занялась более традиционным творчеством. Она написала картину и продемонстрировала её в Instagram, попросив подписчиков оценить работу по 10-бальной шкале.

«Время можно использовать с пользой. Развиваю свои навыки в рисовании», — отметила Исинбаева.

Бывшую спортсменку действительно можно похвалить за тягу к новому. Ранее она рассказала, что осваивает технику плавания баттерфляем, с которой до недавнего времени была не знакома.

В отсутствие футбола точно не пропадёт и защитник «Сочи» Адиль Рами. Например, он может пойти работать фокусником, тем более что некоторые трюки в его арсенале уже есть. Француз показал, что может управляться не только с мячом на поле, но и с пятирублёвыми монетками.

Футбольный челлендж #StayAtHome (#ОстаньсяДома) добрался и до других видов спорта. Напомним, что его участники должны отчеканить рулоном туалетной бумаги максимально возможное количество раз. В регби подобные трюки менее распространены, поэтому игрок «Спартака» Анатолий Шмаков придумал свой вариант. Он установил ворота и исполнил штрафной — разумеется, используя бумажные рулоны. Удар получился не очень удачным, но на карантине у регбиста будет время освоить его в совершенстве.

К самоизоляции вынуждены прибегнуть не только спортсмены, но и талисманы команд. Так, маскот «Вашингтон Кэпиталз» орёл Слэпшот запустил новое задание в рамках челленджа #HockeyAtHome (#ХоккейДома). Его суть проста: участнику необходимо попасть одним пластиковым стаканчиком в другой с небольшого расстояния. Пока хоккеисты предпочитают более традиционный вариант с жоглированием рулонами клюшкой, однако можно предположить, что и это развлечение придётся им по вкусу.