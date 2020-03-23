Глеб: в Белоруссии всем всё равно на коронавирус

Экс-футболист сборной Белоруссии Александр Глеб, известный по выступлению за лондонский «Арсенал» и «Барселону», рассказал об обстановке в родной стране на фоне пандемии коронавируса.

«Коронавирус отменил Лигу чемпионов и Лигу Европы. Это хорошо, поскольку нужно попытаться его остановить. Но в Белоруссии всем всё равно. Это невероятно! Возможно, через неделю или две остановимся и мы. Наверное, наш президент просто следит за развитием событий. Все здесь знают, что случилось в Италии и Испании. Но люди из администрации президента Белоруссии считают, что всё не так страшно, как в новостях. Так мыслят и многие молодые люди. Я же остаюсь дома с семьёй. Но когда выхожу, то улицы и рестораны по-прежнему заполнены людьми», — приводит слова Глеба The Sun.

Белоруссия является единственной страной Европы, где продолжают проходить спортивные соревнования.

Ранее заболевший коронавирусом тренер «Арсенала» заявил, что выздоравливает.