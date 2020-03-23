Заболевший коронавирусом тренер «Арсенала» заявил, что выздоравливает

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Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал, что его самочувствие улучшилось.
Заболевший коронавирусом тренер «Арсенала» заявил, что выздоравливает
  • © Vince Mignott via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

«Сейчас я в полном порядке. Чувствую, что выздоровел. Мне стало значительно лучше через три-четыре дня», — цитирует Артету Evening Standard

Также главный тренер «Арсенала» рассказал о том, как почувствовал первые симптомы болезни.

«Всё произошло очень быстро. Во вторник днём я почувствовал себя не очень хорошо и пошёл к врачу, однако его не было на месте. После тренировки со мной связалось руководство и сообщило, что президент «Олимпиакоса» сдал положительный тест, потому все, кто контактировал с ним, находятся под угрозой. Я рассказал им о своём самочувствии и добавил, что многие наши футболисты контактировали с людьми из «Олимпиакоса». На следующий день нам предстояло играть с «Манчестер Сити». Было очевидно, что мы не можем просто молча рисковать здоровьем людей. В среду я прошёл тест, уже в пятницу получил диагноз. Все, кто контактировал со мной, вынуждены были уйти на карантин, а матчи пришлось перенести», — добавил Артета.

Ранее СМИ сообщили, когда Английская премьер-лига обсудит варианты продолжения сезона.

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