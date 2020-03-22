Пять пенальти, ляп вратаря и баянист на игре: чемпионат Белоруссии по футболу стал самым резонансным событием выходных

В Белоруссии стартовал чемпионат страны по футболу — единственное национальное первенство в Европе, которое не было приостановлено из-за эпидемии коронавируса. При этом две игры показал телеканал «Матч ТВ». В первом туре все команды, занявшие первые четыре места по итогам прошлого сезона, допустили осечки, а на матче клубов «Слуцк» и «Славия-Мозырь» судья назначил сразу пять пенальти.

Милевский в роли главной звезды и россыпь россиян

В отсутствии большого футбола чемпионат Белоруссии стал настоящей отдушиной для любителей спорта, которым в последнее время оставалось следить разве что за различными челленджами наподобие чеканки рулоном туалетной бумаги.

Пока остальные национальные первенства временно брали паузу, местная Высшая лига стартовала матчами первого тура. Права на показ турнира получил «Матч ТВ».

Между тем в чемпионате Белоруссии достаточно футболистов, отлично знакомых российским болельщикам. В первую очередь это участник чемпионата мира 2006 года Артём Милевский, который помог брестскому «Динамо» в прошлом сезоне впервые в истории выиграть золото.

А поклонники «Спартака» должны помнить Егора Филипенко, который десять лет назад пытался заиграть в команде Валерия Карпина. В настоящий момент он защищает цвета местного гегемона БАТЭ вместе с экс-динамовцами Станиславом Драгуном и Павлом Нехайчиком.

Более чем достаточно в соседском первенстве и россиян. После отмены лимита на легионеров для футболистов с отечественным паспортом в страну приехало немало игроков из ПФЛ и ФНЛ. Наиболее заметен Александр Фильцов, поигравший за «Локомотив» и «Краснодар». Нынешний сезон он начал в вернувшихся в элиту «Смолевичах».

Защитник жодинского «Торпедо» Виталий Устинов ещё недавно выступал за «Рубин». В «Ислочи» играет сын экс-защитника сборной России Ахрика Цвейбы Сандро, а в «Витебске» — старший брат Фёдора Чалова Даниил.

Драма БАТЭ и откровения Генича

И первый же тур оказался крайне богат на события. Во-первых, осечки допустили все команды, попавшие по итогам прошлого сезона в первую четвёрку. Брестское «Динамо» не сумело переиграть те самые «Смолевичи» с Фильцовым. БАТЭ сенсационно уступил на выезде «Энергетику БГУ», делающему ставку на молодёжь — 1:3. Именно в составе этой команды в прошлом сезоне лучшим бомбардиром турнира стал перешедший в ЦСКА Илья Шкурин.

Игра также оказалась примечательна курьёзной ошибкой вратаря хозяев Артура Лесько. После скидки партнёра голкипер неожиданно неловко пропустил мяч под ногой и позволил Максиму Скавышу беспрепятственно поразить цель.

Наконец, минское «Динамо» умудрилось дома проиграть новичку элитного дивизиона «Руху», а солигорский «Шахтёр» на 93-й минуте пропустил решающий мяч от «Торпедо».

А в субботу игра чемпионата Белоруссии впервые в истории была показана по российскому телевидению. Подобной чести удостоилось противостояние «Ислочи», за которую ещё в прошлом сезоне выступал Александр Глеб, и «Немана».

Сам матч завершился минимальной победой хозяев, но, пожалуй, главным героем игры стал мужчина с баяном, который играл на нём прямо во время игры, чем немало позабавил комментатора Константина Генича, который работал на поединке.

«Под баян хорошо! Как будто побывал на деревенской свадьбе. Но ни в коей мере не обижаю организаторов и чемпионат Белоруссии. Потому что было действительно колоритно, самобытно и необычно. В целом я получил удовольствие. Может быть, оставляло желать лучшего качество и содержание игры, но зато было не скучно. Я так себя и настраивал, что при любом раскладе нужно получить удовольствие и заряд позитива. Так и вышло», — приводит слова комментатора «Матч ТВ».

К слову, не прошёл мимо первой трансляции из Белоруссии и известный журналист Василий Уткин, который ранее неоднократно критически высказывался об уровне местного первенства.

«Но тут хозяйка, она ж баба кипучая, с улыбкой говорит: «А вот вам к столу, гости дорогие, зубочисточки! Ешьте! Натуральные! Жрать во всём доме нечего, ну так я вам нашла. Сейчас ещё салфетки принесу, их тоже можно есть». Вот примерно это я и думаю о показе чемпионата Белоруссии на «Матче». Не про сам чемпионат: люди играют как умеют, дай им бог. Я про показ. Только в Белоруссии играют, но никому в голову не пришло, условно, на Sky подкупить «Ислочи». Или на Canal+. Или ещё где», — написал Уткин.

А в воскресенье в Высшей лиге состоялось по-настоящему историческое событие. В рядовом матче между клубами «Слуцк» и «Славия-Мозырь» судья Сергей Чистов назначил сразу пять пенальти. Это новый рекорд турнира. При этом четыре из них — в ворота гостей. Вдобавок «Славия» на 70-й минуте осталась в меньшинстве.

Но реализовали хозяева только два пенальти. Один удар с точки оказался неточным, а другой парировал вратарь, однако на добивании быстрее всех оказался Артём Сердюк. К слову, россиянин в этом матче оформил дубль и вышел на первое место в гонке бомбардиров вместе с Джасурбеком Яхшибоевым из «Энергетика БГУ», который дважды огорчил БАТЭ.