«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу

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Телеканал «Матч ТВ» приобрёл права на показ матчей чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу
«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Трансляции матчей турниров будут доступны на официальном сайте и в приложении «Матч ТВ».

В настоящее время Белоруссия является единственной страной в Европе, где продолжается футбольный чемпионат. Действующим чемпионом страны является «Динамо» из Бреста. В Высшей лиге чемпионата Белоруссии выступают 16 команд.

Ранее сообщалось, что чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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