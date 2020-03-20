«Матч ТВ» будет транслировать матчи чемпионата и Кубка Белоруссии по футболу
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба телеканала. Трансляции матчей турниров будут доступны на официальном сайте и в приложении «Матч ТВ».
В настоящее время Белоруссия является единственной страной в Европе, где продолжается футбольный чемпионат. Действующим чемпионом страны является «Динамо» из Бреста. В Высшей лиге чемпионата Белоруссии выступают 16 команд.
Ранее сообщалось, что чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса.