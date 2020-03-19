Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса

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Министр спорта и молодёжи Турции Мехмет Мухаррем Касапоглу сообщил, что текущие розыгрыши футбольных, баскетбольных и волейбольных чемпионатов страны приостановлены из-за пандемии коронавируса.
Чемпионат Турции по футболу приостановлен из-за пандемии коронавируса
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

По словам министра, слова которого передаёт beIN SPORTS Türkiye, все соревнования приостановлены на неопределённый срок.

Турецкая Суперлига, одной из первых начавшая играть при пустых трибунах, до сегодняшнего дня, наряду с чемпионатом Белоруссии, оставались единственными высшими футбольными лигами в Европе, которые продолжали проводить матчи, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон АПЛ не возобновится как минимум до 30 апреля.

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