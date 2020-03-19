Сезон АПЛ не возобновится как минимум до 30 апреля

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Футбольная ассоциация Англии (FA) сообщила о продлении сроков приостановки сезона Английской премьер-лиги (АПЛ).
Сезон АПЛ не возобновится как минимум до 30 апреля
  • Reuters

«FA, АПЛ, Английская футбольная лига, Женская футбольная суперлига и профсоюз игроков понимают, что ситуация беспрецедентная... Мы коллективно договорились, что профессиональный футбол в Англии будет отложен как минимум до 30 апреля», — сообщается на официальном сайте FA.

При этом в ассоциации отметили, что FA поддержала решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенести чемпионат Европы на 2021 год, чтобы была возможность завершить сезоны в национальных чемпионатах Европы и еврокубках.

Ранее в московском «Локомотиве» поддержали предложение Леонида Федуна отменить финансовый фейр-плей в европейском футболе из-за коронавируса.

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