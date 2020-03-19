В «Локомотиве» поддержали отмену финансового фейр-плей из-за коронавируса

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В московском «Локомотиве» поддержали предложение Леонида Федуна отменить финансовый фейр-плей в европейском футболе из-за коронавируса.
В «Локомотиве» поддержали отмену финансового фейр-плей из-за коронавируса
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«Вопрос о финансовом фейр-плей и его отмене на этот год имеет место быть. Надо садиться и обсуждать. Считаю, нужно внести изменения и в трансферное окно. Надо консультироваться с УЕФА и ФИФА по продлению контрактов футболистов из-за приостановки чемпионата. Налоговые каникулы? Не хочу вставать в череду людей, которые об этом говорят. Я просто стану миллионным в очереди. Сокращение зарплат футболистов? Это точно не публичный вопрос. Точка. Зачем я буду это обсуждать, как говорится, на улице», — приводит «Спорт-Экспресс» слова главы совета директоров клуба Анатолия Мещерякова.

Ранее Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса.

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