Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса

Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за возникновения финансовых проблем в связи с коронавирусом.

По его словам, расходы клубов из-за остановки сезона выросли 35—40%.

«Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фейр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фейр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать», — цитирует Федуна РБК.

По его мнению, логичней всего в данной ситуации сделать налоговые каникулы, так как у клубов совсем нет доходов.

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома.