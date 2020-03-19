Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса

Короткая ссылка
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за возникновения финансовых проблем в связи с коронавирусом.
Федун предложил отменить финансовый фейр-плей из-за коронавируса
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

По его словам, расходы клубов из-за остановки сезона выросли 35—40%.

«Спонсоры, поскольку нет трансляций, скажут: «Зачем нужны спонсорские контракты?» В связи с этим возникает такой вопрос, например: что делать с финансовым фейр-плей? Доходов-то нет. Сейчас ни один клуб не выполнит финансовый фейр-плей. Его надо отменять. Или приостанавливать», — цитирует Федуна РБК.

По его мнению, логичней всего в данной ситуации сделать налоговые каникулы, так как у клубов совсем нет доходов. 

Российская премьер-лига приостановлена до 10 апреля в связи с распространением коронавируса. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

18 марта Министерство спорта выступило с рекомендацией отменить проведение всех соревнований с 21 марта.

Ранее сообщалось, что ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить