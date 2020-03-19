ЦСКА на две недели запретил футболистам команды выезжать из дома
- @pfc_cska
Как сообщает журналист Василий Конов в своём Telegram-канале, начиная с 17 марта все члены команды обязаны самоизолироваться на две недели, им запрещено покидать пределы дома, Москвы и России. Исключения допускаются только в экстренных случаях, а нарушители будут наказаны.
Кроме того, игроки и остальные работники клуба будут обязаны сообщать о своём самочувствии.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее президент РПЛ заявил, что чемпионат России надо доиграть, несмотря на распространение коронавируса.