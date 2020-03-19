Президент РПЛ: чемпионат России надо доиграть

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Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин выразил уверенность, что чемпионат России по футболу необходимо доиграть, несмотря на распространение коронавируса.
Президент РПЛ: чемпионат России надо доиграть
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что произошло что-то неожиданное. Более того, с пятницы, 13 марта, перед началом прошедшего тура было много консультаций, в том числе с владельцами клубов, с президентом РФС по поводу прогноза действий при той или иной обстановке», — сказал Прядкин в эфире программы «Футбол России».

По его словам, не было никакой паники среди руководителей клубов, а что касается рекомендаций УЕФА по поводу отмены турниров, то было указано, что национальные федерации должны принимать решения в соответствии с позицией властей. 

«Решение одно: чемпионат надо доиграть. Это не только наше решение, но и решение наших коллег из других европейских лиг. Поставлена задача доиграть чемпионат до 30 июня», — добавил Прядкин.

Он также отметил, что у лиг появилась возможность для манёвра после переноса чемпионата Европы. 

Ранее врач «Спартака» заявил, что в клубе не выявлены случаи заражения коронавирусом.

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