«Ситуация напоминает вольницу»: в Госдуме предложили ужесточить требования к трансферам игроков в иностранные клубы
- Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин
- globallookpress.com
На неделе в Государственной думе был поднят вопрос о необходимости дополнительной регламентации деятельности спортивных агентов в России и введения регулирования в сфере спортивных трансферов. Так, глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв и член комитета ГД по охране здоровья Владислав Третьяк внесли на рассмотрение несколько законопроектов, которые могут существенно повлиять на будущие переходы спортсменов как в отечественные, так и в иностранные клубы.
Один из предложенных документов предлагает принять поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в России», которые позволят прописывать в соглашениях на оказание услуг по спортивной подготовке ограничения и условия для перехода спортсмена в другие организации в соответствии с нормами, которые приняты общероссийскими спортивными федерациями, а также вводить санкции за их невыполнение. По словам Дегтярёва, данная инициатива направлена на защиту интересов спортивных школ при переходе их воспитанников в другие организации.
«Многие годы государство вкладывает бюджетные средства в воспитание перспективных ребят. Однажды лучших спортсменов уводят профессиональные клубы, школы лишаются сильнейших игроков, команды разваливаются, зрители теряют интерес. А федерации о переходах ничего не знают», — отметил парламентарий.
В связи с этим, полагает депутат, выплачиваемые при трансферах компенсации должны учитывать расходы спортшкол на «выращивание» атлетов, а правила и условия переходов должны определяться профильными федерациями.
Ещё одна предлагаемая поправка касается непосредственно трансферов россиян в иностранные клубы. Предполагается, что спортсмены и их агенты будут обязаны заключать договоры с физкультурно-спортивными организациями других стран только в порядке, установленном общероссийскими федерациями. В настоящий момент в законодательстве РФ нет норм, регулирующих порядок перехода в иностранные команды, и авторы законопроектов предлагают «вернуть этот вопрос в поле зрения государства».
«В России созданы все условия для построения идеальной спортивной карьеры. Агенты и воротилы спортивного мира сегодня ломают судьбы сотен талантливых мальчишек во многих видах спорта, выманивая их за рубеж», — прокомментировал инициативу Дегтярёв.
«Законопроектом мы предлагаем обязать спортсменов и их агентов заключать договоры с иностранными клубами только в соответствии с нормами, утверждёнными российскими спортивными федерациями. Ситуация на трансферном рынке пока напоминает вольницу, мы должны вернуть вопрос в поле зрения государства и федераций по видам спорта», — подчеркнул парламентарий.
В истории страны был период, когда переходы игроков в иностранные клубы жёстко регламентировались и встречали серьёзное сопротивление. В конце 1980-х годов Госкомспорт позволял советским спортсменам, в частности хоккеистам, выступать за рубежом при получении разрешения. Одним из ключевых условий отъезда в иностранный чемпионат или лигу было то, что большую часть своей зарплаты нужно было передавать государству. Одних игроков такая ситуация устраивала, другие не хотели делиться доходами и бежали из страны, как это сделал, например, Александр Могильный. Однако отличие той ситуации от нынешней инициативы Дегтярёва и Третьяка заключается в том, что регулировать заключение договоров должны будут федерации, то есть общественные организации, а не государство.
Также законодатели предложили ужесточить деятельность спортивных агентов, занимающихся трудоустройством спортсменов в профессиональных клубах. Министерству спорта предлагается разработать требования к деятельности агентов, которые позволят повысить качество выполняемых ими услуг, а также защитят интересы спортсменов и тренеров. В настоящее время некоторые федерации регулируют деятельность посредников по собственной инициативе. К примеру, Российский футбольный союз вплотную занимается вопросом лицензирования агентов, однако в подавляющем большинстве случаев аккредитация спортивного агента не требуется.
«В России профессиональную деятельность осуществляют более тысячи спортивных агентов. При этом законодательство о физической культуре и спорте не содержит достаточных требований к порядку допуска агентов к работе с позиции государственного регулирования. Это непорядок», — констатировал Дегтярёв.
Наконец, последнее предложение парламентариев заключается в том, чтобы спортивные федерации определяли нормы, по которым в договорах между атлетом и физкультурно-спортивными организациями определялась бы их принадлежность к последним.
В настоящий момент все законопроекты направлены на предварительное рассмотрение в комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи.
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