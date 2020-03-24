В Госдуме прокомментировали решение перенести Олимпиаду-2020

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов прокомментировал RT решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус», — считает депутат.

Ранее в МОК объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.