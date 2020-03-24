В Госдуме прокомментировали решение перенести Олимпиаду-2020

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Артур Таймазов прокомментировал RT решение Международного олимпийского комитета (МОК) о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
В Госдуме прокомментировали решение перенести Олимпиаду-2020
  • РИА Новости

«Решение о переносе Олимпиады на один год абсолютно правильное. Мы понимаем, что спортсмены находились в неопределённости. У всех профессионалов, которые морально уже готовы были выступать и завоёвывать золотые медали, начались сбои в подготовке. Правильно, что решили перенести. Надеюсь, что такой проблемы больше не будет и нам удастся побороть этот вирус», — считает депутат.

Ранее в МОК объявили о переносе Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить