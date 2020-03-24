Губернатор Токио подтвердила перенос ОИ-2020

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Губернатор Токио Юрико Коикэ подтвердила слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе Олимпиады, которая должна была пройти летом 2020 года.
Губернатор Токио подтвердила перенос ОИ-2020
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Коикэ, Игры не состоятся до конца текущего года из-за ситуации с коронавирусом. 

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что глава МОК Томас Бах согласился перенести Игры-2020 на один год.

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