Губернатор Токио подтвердила перенос ОИ-2020

Губернатор Токио Юрико Коикэ подтвердила слова премьер-министра Японии Синдзо Абэ о переносе Олимпиады, которая должна была пройти летом 2020 года.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова Коикэ, Игры не состоятся до конца текущего года из-за ситуации с коронавирусом.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что глава МОК Томас Бах согласился перенести Игры-2020 на один год.