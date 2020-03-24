Глава МОК согласился перенести Игры-2020 на один год

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за коронавируса.

«С учётом нынешней ситуации мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года», — приводит слова Абэ ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее олимпийский комитет США призвал МОК перенести ОИ-2020.