Глава МОК согласился перенести Игры-2020 на один год

Короткая ссылка
RT
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах согласился перенести Олимпиаду-2020 в Токио на следующий год из-за коронавируса.
Глава МОК согласился перенести Игры-2020 на один год
  • © Stanislav Kogiku/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«С учётом нынешней ситуации мы предложили рассмотреть возможность перенести Игры на год. Президент Бах на 100% поддержал эту идею. Мы договорились, что Олимпиада должна пройти не позднее лета 2021 года», — приводит слова Абэ ТАСС.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. На данный момент число заражённых превысило 375 тыс., свыше 16 тыс. человек скончались. В большинстве стран введены ограничения на проведение массовых мероприятий, в том числе спортивных.

Ранее олимпийский комитет США призвал МОК перенести ОИ-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить