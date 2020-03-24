Олимпийский комитет США призвал МОК перенести ОИ-2020

Олимпийский комитет США призвал Международный олимпийский комитет перенести Олимпийские игры-2020 в Токио.

«Как никогда ясно, что вариант отсрочки является наиболее перспективным, мы призываем МОК принять все необходимые меры для обеспечения того, чтобы Игры могли проводиться в безопасных и справедливых условиях для всех участников», — говорится в заявлении.

Как уточняется, американский комитет изучил мнение 1780 спортсменов США по данному вопросу.

Там отметили, что в связи с распространением коронавируса могут быть серьёзные сбои в условиях тренировок, в допинг-контроле и процессе квалификации.

Ранее Федерация лёгкой атлетики обратилась к Олимпийскому комитету США с просьбой обсудить с Международным олимпийским комитетом возможность переноса Игр 2020 года в Токио из-за угрозы пандемии коронавируса.

С просьбой перенести Игры в Токио также выступили национальные олимпийские комитеты Бразилии, Колумбии, Норвегии и Словении.

Как отметил член МО Дик Паунд, Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год.