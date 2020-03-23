Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято

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Член Международного олимпийского комитета (МОК) Дик Паунд заявил, что Олимпиада-2020, скорее всего, будет перенесена на 2021 год из-за коронавируса.
Паунд: решение о переносе ОИ-2020 уже принято
  • © Naoki Nishimura/AFLO
  • globallookpress.com

«Исходя из той информации, которая есть у МОК, решение о переносе Олимпиады уже принято. Детали ещё обговариваются, но Игры точно не начнутся 24 июля. Это всё, что я знаю. Это всё будет проходить поэтапно. Мы отложим Игры и начнём переговоры о новых сроках», — приводит слова Паунда USA Today.

Проведение Олимпийских игр в Токио было запланировано с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее сообщалось, что Канада и Австралия отказались от участия в ОИ-2020 из-за коронавируса.

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