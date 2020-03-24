МОК объявил о переносе Олимпиады в Токио на 2021 год
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«В нынешних условиях, а также на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ пришли к выводу, что Олимпийские игры в Токио должны быть перенесены на дату после 2020 года, однако не позднее лета 2021 года для обеспечения здоровья спортсменов, всех участников Игр и международного сообщества», — гласит сообщение МОК.
Игры в Токио должны были начаться 24 июля и завершиться 9 августа 2020 года.
Ранее сообщалось, что губернатор Токио подтвердила перенос ОИ-2020.