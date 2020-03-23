Число заражённых коронавирусом в мире превысило 292 тысячи

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Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 292 142. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Число заражённых коронавирусом в мире превысило 292 тысячи
  • Reuters

Отмечается, что от последствий заражения COVID-19 за последние сутки в мире скончались 1600 человек. Таким образом, общее число погибших от коронавирусной инфекции теперь составляет 12 784.

Согласно информации ВОЗ, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в Европе. Здесь за последние 24 часа число заболевших выросло на 22 752, а умерших — на 1426.

Ранее стало известно, что в США число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 32 640.

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