Число заражённых коронавирусом в мире превысило 292 тысячи
- Reuters
Отмечается, что от последствий заражения COVID-19 за последние сутки в мире скончались 1600 человек. Таким образом, общее число погибших от коронавирусной инфекции теперь составляет 12 784.
Согласно информации ВОЗ, наиболее сложная ситуация с COVID-19 наблюдается в Европе. Здесь за последние 24 часа число заболевших выросло на 22 752, а умерших — на 1426.
Ранее стало известно, что в США число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 32 640.