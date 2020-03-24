Глава РУСАДА поддержал перенос Олимпиады на 2021 год

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус считает, что у российских спортсменов будет больше времени на подготовку к Олимпиаде в Токио после переноса Игр на 2021 год.

«Мы приветствуем это решение. Здесь есть два фактора. Во-первых, это коронавирусная инфекция и режим, в котором работает наш инспектор допинг-контроля. Мы обеспечиваем защиту для инспекторов допинг-контроля, даже даём маски нашим спортсменам, но всё равно режим тестирования, когда спортсмен находится на карантине, ограничен и сложен. Но один из главных факторов — это окончание процесса в CAS, готовность спортсменов к выполнению критериев, которые могут быть приняты арбитражным судом в случае выигрыша WADA. Потому лучше всего сейчас готовиться к Олимпиаде и проводить антидопинговое тестирование в спокойном режиме. Тем более без ограничений и давления времени, которые могли бы быть после завершения процесса CAS при выдвижении требований со стороны WADA», — цитирует Гануса Sport24.

9 декабря исполком WADA принял решение отстранить Россию от крупных международных соревнований из-за манипуляций с базой данных московской лаборатории. Впоследствии российская сторона подала апелляцию на это решение в CAS.

Ранее Кремлёв заявил, что здоровье спортсменов и тренеров важнее всего.