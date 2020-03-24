Кремлёв — о переносе ОИ: здоровье спортсменов и тренеров важнее всего

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Генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома Международной ассоциации любительского бокса (AIBA) Умар Кремлёв поддержал решение о переносе Олимпиады-2020 на следующий год.
Кремлёв — о переносе ОИ: здоровье спортсменов и тренеров важнее всего
  • © Natsuki Sakai/AFLO
  • globallookpress.com

«Могу лишь поаплодировать тому, что они услышали мои рекомендации, приняв очень правильное решение. Здоровье спортсменов и тренеров важнее всего. Теперь у всех будут одинаковые возможности в подготовке к Играм. Рассчитываю, что AIBA к Олимпиаде будет восстановлена. При принятии решения о переносе Олимпиады у МОК и оргкомитета Игр не было никаких альтернатив. Единственная альтернатива — это проведение турнира в России, в Сочи», — заявил Кремлёв.

Олимпийские игры первоначально были запланированы на 24 июля — 9 августа 2020 года. 

Ранее Шубенков признался, что не хотел переноса Олимпиады.

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