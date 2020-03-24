Шубенков: не хотел, чтобы ОИ переносили

Чемпион мира по бегу с барьерами Сергей Шубенков прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год.

«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпиаду переносили. Но, видимо, это решение правильное. Будем работать с тем, что есть. Ещё будет сезон, и есть к чему готовиться. Задачи поставлены, никто их не отменял. Самое неприятное в этом то, что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться», — цитирует Шубенкова «Чемпионат».

Первоначально проведение Олимпиады в Токио планировалось на 24 июля — 9 августа 2020 года, однако Игры были перенесены в связи с мировой пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что МОК сохранит название «Токио-2020», несмотря на перенос ОИ на 2021 год.