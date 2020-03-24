«Появились кашель и повышенная температура»: два фехтовальщика сборной России прошли тест на коронавирус

Фехтовальщики сборной России Дмитрий Даниленко и Дарья Мартынюк прошли тестирование на коронавирус. Последние несколько дней у них наблюдался кашель и повышенная температура. В начале марта они вернулись с соревнований в Люксембурге и Венгрии, после чего прошли недельный сбор на базе «Озеро Круглое» и были отправлены домой на карантин. Если у Даниленко и Мартынюк подтвердится коронавирус, будет отменён сбор олимпийской команды по фехтованию в Сочи.

Республиканский Олимпийский центр «Озеро Круглое» — основная площадка для подготовки российских сборных по нескольким видам спорта — может оказаться очагом заражения коронавирусной инфекцией. Два спортсмена, проходившие там сборы в последнее время, ждут результатов тестирования на COVID-19 после появившихся у них симптомов заболевания.

Под подозрением оказались саблист, бронзовый призёр чемпионата Европы Дмитрий Даниленко и его подруга, шпажистка Дарья Мартынюк. Даниленко с 6 по 8 марта выступал на этапе Кубка мира в Люксембурге, после чего вместе с командой вернулся через Германию в Москву. Мартынюк в те же даты участвовала в этапе Гран-при в Будапеште, по окончании которого COVID-19 был диагностирован у ряда спортсменов из Китая и Южной Кореи.

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По возвращении домой Даниленко принял участие в недельном сборе на «Озере Круглом», хотя к тому времени начало действовать распоряжение мэра Москвы о двухнедельной самоизоляции тех, кто прибыл в столицу из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Спустя несколько дней в департаменте здравоохранения Москвы спортсмену сообщили, что он должен пройти двухнедельный карантин на дому вместе с проживающей с ним Мартынюк. Поначалу у обоих спортсменов не было никаких симптомов болезни, но в последнее время они появились.

«Не могу сказать, что кто-то из нас чувствует себя плохо. Просто кашель появился и повышенная температура — 37 градусов и чуть выше. Вчера был последний день моего карантина, температура по-прежнему повышена», — рассказал Даниленко РИА Новости 23 марта.

Фехтовальщик отметил, что врачи скорой помощи, приехавшие к ним по месту проживания в подмосковные Химки, рекомендовали обратиться в специальную службу уже по месту прописки в Москве. При этом врачи скорой не обнаружили у спортсменов хрипов в лёгких — одного из признаков коронавируса. Тем не менее, пара захотела пройти тест и смогла сделать это во вторник.

«Специалисты Федерального медико-биологического агентства только что приезжали к нам домой, взяли анализы. Будем ждать результатов», — рассказал Даниленко.

Главный тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов заявил, что в случае положительных результатов у национальной команды будет отменён олимпийский сбор в Сочи, который стартует на этой неделе. Он отметил, что Даниленко и Мартынюк контактировали с большим количеством людей после возвращения в Россию.

«Если подтвердится этот диагноз у наших спортсменов, значит, я буду вынужден закрыть планируемые сборы национальной команды в Сочи, которые должны начаться с 28 марта. Как я узнал от доктора, и у Даниленко, и у Мартынюк есть температура и сухой кашель. Хотелось бы верить, что это никак не связано с этим заболеванием. Но мы должны быть уверены на 100%. А если неутешительный диагноз подтвердится, можете себе представить, какое количество людей необходимо будет проверить», — заявил Мамедов.

Ранее наставник утверждал, что Федерация фехтования России будет просить провести тестирование своих спортсменов, приехавших из-за границы после того, как стало известно о шести случаях заражения в Будапеште.

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«Из Международной федерации фехтования (FIE) нам пришло письмо о том, что у трёх китайских и трёх корейских спортсменов по прилёту из Венгрии был выявлен коронавирус. В Будапеште выступали более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на «Озере Круглое», а затем были распущены по домам. Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет. Однако FIE в своем письме отмечает, что у некоторых из тех, у кого был диагностирован коронавирус, симптомов не наблюдалось. Федерация фехтования России отправит письма во все инстанции для того, чтобы были проверены не только шпажисты, но и все те, кто выезжал на другие соревнования — мужские и женские команды по сабле и рапире», — говорил Мамедов 21 марта.

На базе «Озеро Круглое» тренируются сборные России по фехтованию, плаванию, синхронному плаванию, прыжкам в воду, водному поло, спортивной гимнастике, фристайлу и ряду паралимпийских дисциплин. Директор тренировочного центра Ольга Домуладжанова заявила, что после обнаруженных у Даниленко и Мартынюк симптомов базу пока не планируют закрывать.

«Мы все выполняем предписания главного санитарного врача, а также директивы нашего министерства спорта. В том числе по недопущению распространения коронавирусной инфекции. У нас дистанционное измерение температуры на КПП, на базе кратно усилили дезобработку во всех местах общего пользования. Мы работаем в нормальном режиме. На данный момент никакой речи о закрытии базы не идёт. То, что температура поднялась у Даниленко... Сезон сейчас непростой, весна. Многие простывают, ходит ОРВИ и прочие вещи. С моей точки зрения, паниковать не надо. На то и нужно ФМБА, чтобы определить, что со спортсменом. Надеемся на лучшее», — заявила Домуладжанова.