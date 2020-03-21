Российских фехтовальщиков проверят на коронавирус после заболевания их соперников

Короткая ссылка
Российские фехтовальщики на шпагах, которые выступили на этапе Гран-при в Будапеште 6—8 марта, пройдут тесты на коронавирус.

Как заявил РИА Новости главный тренер сборной России Ильгар Мамедов, заболевание было выявлено у трёх китайских и трёх корейских спортсменов, принявших участие в соревнованиях.

«В Будапеште выступили более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам. Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что командный ЧМ по бадминтону отложен на три месяца из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить