Российских фехтовальщиков проверят на коронавирус после заболевания их соперников
Как заявил РИА Новости главный тренер сборной России Ильгар Мамедов, заболевание было выявлено у трёх китайских и трёх корейских спортсменов, принявших участие в соревнованиях.
«В Будапеште выступили более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам. Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет», — сказал специалист.
Ранее сообщалось, что командный ЧМ по бадминтону отложен на три месяца из-за коронавируса.