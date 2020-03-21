Российских фехтовальщиков проверят на коронавирус после заболевания их соперников

Российские фехтовальщики на шпагах, которые выступили на этапе Гран-при в Будапеште 6—8 марта, пройдут тесты на коронавирус.

Как заявил РИА Новости главный тренер сборной России Ильгар Мамедов, заболевание было выявлено у трёх китайских и трёх корейских спортсменов, принявших участие в соревнованиях.

«В Будапеште выступили более 20 наших спортсменов. После возвращения из Венгрии они находились на недельном сборе на озере Круглое, а затем были распущены по домам. Симптомов заболевания ни у кого из наших спортсменов нет», — сказал специалист.

Ранее сообщалось, что командный ЧМ по бадминтону отложен на три месяца из-за коронавируса.