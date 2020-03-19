Российские синхронистки показали номер под песню группы Little Big

Сборная России по синхронному плаванию выступила в поддержку российской группы Little Big, которая не сможет поехать на Евровидение в связи с отменой конкурса из-за распространения коронавируса.

Синхронистка Алла Шишкина опубликовала в своём Instagram видео, на котором национальная команда исполнила номер под песню UNO — с ней Little Big планировали выступить в конкурсе.

«Несмотря на отмену Евровидения в этом году, мы хотели бы поддержать группу Little Big и их песню UNO, с которой они должны были представить Россию в Роттердаме. Для нас вы лучшие! В видео снимались Мария Шурочкина, Влада Чигирёва, Александра Пацкевич, Марина Голядкина и Алла Шишкина», — подписала видео Шишкина.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По состоянию на 19 марта в мире более 215 тыс. заражённых коронавирусом.

Ранее сообщалось, что синхронистки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко не выступят на чемпионате России из-за коронавируса.