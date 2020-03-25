«Теперь уборка — моя главная тренировка»: Егорян о домашнем карантине, переносе Олимпиады и поездке в Ухань

Перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год — правильное решение, так как сейчас человечеству нужно думать в первую очередь о здоровье. Такое мнение в разговоре с RT выразила двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян. Она также рассказала, как проходят тренировки в домашних условиях, призвала болельщиков активнее соблюдать меры предосторожности и призналась, что задумывалась о завершении карьеры.

— Олимпийские игры перенесены на 2021 год. Какие чувства испытываете в связи с этим?

— Как у спортсмена у меня одно мнение на этот счёт, а как у обычного человека — другое. Это правильное решение. Сейчас ситуация стала очень серьёзной. Во всём мире количество заболевших растёт, и невозможно предсказать, что случится дальше. Проводить Олимпийские игры в такое время, когда нас в первую очередь должны заботить собственное здоровье и здоровье близких, было нельзя. К этому всё шло, и я рада, что в итоге всё завершилось именно так.

— С человеческой позицией понятно. А что говорит спортсменка Егорян?

— Конечно, есть обида. В первую очередь непонятно, как быть возрастным спортсменам. Ведь для кого-то эта Олимпиада должна была быть последней, кто-то готовился именно к тому, чтобы выступить уже через полгода, а не через полтора. Непонятно, что теперь делать им, уходить сейчас или ждать ещё. Это может быть очень тяжёлое решение. Я тоже хотела уходить из спорта, эта Олимпиада должна была быть у меня последней, такие мысли присутствовали.

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— Вы ещё не приняли какого-то решения о своём будущем?

— Новость о переносе появилась меньше суток назад. Разумеется, решать сейчас рано. И вообще что-то планировать, смотреть в будущее совершенно бессмысленно. Думать нужно не об Олимпиаде и тренировках, а о том, как всем вместе остановить эту болезнь, как её победить. Всем сейчас нужно соблюдать меры предосторожности, вносить свой вклад в борьбу с вирусом.

Но у людей странная реакция на происходящее. Все так удивляются, что нужно мыть руки, соблюдать гигиену. Вам ведь это и раньше нужно было делать! Почему раньше вас это так не заботило? Почему только сейчас все стали скупать мыло и антисептики? Мне это непонятно. На нас сейчас лежит большая ответственность, и мы не может подвести весь мир своим легкомысленным отношением.

— Как изменилось ваше расписание в связи с пандемией?

— Дома сидеть постоянно не получается, всё равно приходится куда-то выезжать, встречаться с людьми. А различные меры предосторожности, о которых теперь говорят, я соблюдала и раньше. В моей машине всегда есть антибактериальные салфетки, в детстве ещё приучили мыть руки с мылом. Вообще я не паникёр, но коронавирус заставляет беспокоиться. В первую очередь за свою бабушку, которая уже в возрасте, за своих родственников. Нам нужно бороться с болезнью ради них.

— Как удаётся поддерживать форму в домашних условиях?

— Конечно, тренироваться дома — это совсем не то, что на базе. Фехтовальщикам просто невозможно заниматься отдельно, без спаррингов. Остаётся только выполнять различные упражнения, для этого всё необходимое, конечно, есть.

Теперь уборка — моя главная тренировка, во время которой можно подвигать булками. Но без тренеров, без партнёров всякая подготовка теряет смысл. С тренерами мы всегда на связи, но что они могут сделать сейчас? Только сказать, чтобы мы не отъедались, чтобы всегда по первому звонку были готовы постоять за честь страны.

— Одной из гимнасток доставили домой бревно, чтобы она могла продолжать тренировки. А чего вам не хватает прямо сейчас?

— К сожалению, мы не легкоатлеты. Они могут поставить дома беговую дорожку и бежать хоть целый день. В фехтовании ничто не поможет поддерживать форму так, как занятия в команде, с партнёрами. Даже не представляю, что могло бы помочь тренироваться в полную силу дома.

— Как удаётся в таком режиме следить за питанием?

— У меня с этим проблем нет. Я всегда готовила себе сама и сейчас в этом плане ничего не изменилось. Знаю, что можно есть, а что нельзя.

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— Вы слышали о том, что произошло с фехтовальщиками Дмитрием Даниленко и Дарьей Мартынюк? Что они почувствовали себя плохо и прошли тестирование на коронавирус?

— С Димой и Дашей я никак не контактировала. В их случае понятно, что это просто ОРВИ. Конечно, всё может быть, но на 99% я уверена, что это всё ветреные Химки, от них у ребят поднялась температура.

— У вас сейчас со здоровьем всё хорошо?

— Да, всё отлично, никаких жалоб и проблем нет.

— Всего пять месяцев назад в октябре вы были на Всемирных военных играх в Ухани, откуда началось распространение коронавируса по миру. Какие у вас остались впечатления от этого города?

— Соревнования прошли отлично, на высоком уровне, хозяева блестяще подготовились к нашему приёму. Мы, конечно, выбирались в город, гуляли по нему, но по различным рынкам не ходили. Сейчас я понимаю, насколько же сильно нам всем повезло, что Игры прошли буквально за месяц до того, как появилась инфекция. Это ведь такое было грандиозное мероприятие, столько приехало людей, и если бы коронавирус появился тогда и мы бы сразу же его распространили, то это была бы катастрофа. Видимо, нужно поблагодарить кого-то, что нам дали отсрочку, и теперь это время надо ответственно использовать.