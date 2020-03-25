«Сначала нужно победить эпидемию, а потом думать о спорте»: как в России отреагировали на перенос Олимпиады на 2021 год

Спортсменов расстроило решение МОК о переносе на 2021 год Олимпиады в Токио, но в нём можно найти положительные моменты. Об этом заявила известная легкоатлетка Елена Исинбаева. По её словам, теперь будет больше времени для подготовки к соревнованиям. В свою очередь, главный тренер сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова предположила,что спустя год отечественная команда сможет поехать в Японию под своим флагом.

«Расстройство есть: столько готовились, работали»

Перенос Олимпийских игр в Токио на следующий год вызвал эмоциональную реакцию у действующих спортсменов. Многие отмечали, что это решение их не обрадовало, хотя и соглашались с тем, что иного выхода у МОК не было. Например, такую точку зрения высказал легкоатлет Сергей Шубенков, который в Японии вполне мог побороться за золотую медаль.

«Я, конечно, не хотел, чтобы Олимпийские игры перенесли. Но, видимо, это правильное решение. Будем работать. Впереди ещё сезон, есть к чему готовиться. Задачи поставлены, их никто не отменял. Самое неприятное во всём этом — что я на год постарею. Но всё равно планирую выступать и сражаться», — приводит слова Шубенкова «Чемпионат».

Согласился с ним двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов. Он подчеркнул, что о переносе Игр стало известно всего за десять дней до начала турнира за олимпийские лицензии.

«Расстройство есть: столько готовились, работали. Был настрой взять лицензию и спокойно ехать на Игры. Но, учитывая обстоятельства, от нас ничего не зависит. Зато это время можно провести с пользой. Теперь задача — нормально отреагировать, не впадать в уныние: никто эту Олимпиаду у нас не заберёт. Нужно готовиться к новому отбору внутри страны, новому регламенту. Жена Виолетта Колобова (фехтовальщица. — RT) уже попала на Олимпиаду, она расстроена больше меня», — цитирует Власова «Спорт-Экспресс».

Проблему квалификации на Олимпиаду озвучил и известный пятиборец, чемпион ОИ-2016 Александр Лесун.

«Наверное, это наиболее оптимальное решение. Вопрос заключается в том, как будут проходить отборочные турниры. И это касается всех видов спорта. В любом случае для спортсменов перенос Олимпиады — это не очень приятно», — приводит его слова «Р-Спорт».

А вот призёр Олимпийских игр и чемпион мира по велоспорту на треке Денис Дмитриев, напротив, подчеркнул, что даже порадовался решению МОК, поскольку нынешний сезон у него не задался.

«Я не ожидал переноса и был уверен, что слухи не подтвердятся. Но игры перенесли — это не сон. Если говорить конкретно о себе, то даже немного рад. Сезон получился «косячным», а теперь можно готовиться к следующему. Главное — чтобы осталась хотя бы минимальная поддержка со стороны нашего спонсора и Министерства спорта. Если всё это будет в силе, мы готовы завоёвывать медали. Но тут вопрос — оставят ли в силе все квоты. Пока ничего не ясно», — сказал Дмитриев.

В сложившейся ситуации бывших коллег попыталась успокоить и приободрить двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Она заявила, что решение о переносе было сделано в первую очередь в интересах самих участников.

«Точно знаю, что вы сейчас чувствуете и как переживаете эту новость. Ждать ещё целый год до выступления на Олимпиаде кажется бесконечно долго и даже мучительно, но давайте постараемся извлечь позитивные моменты из этой сложной ситуации. Во-первых, появилась ясность. Во-вторых, у вас с тренерами появилось время для пересмотра своей подготовки и проработки нового тренировочного плана. Ну и в-третьих, Игры точно будут, их никто не отменял, вопрос времени. Важно понимать, что спортсмены всего мира сегодня находятся в равных условиях, в одинаково сложных, и ни у кого ни перед кем нет никаких преимуществ», — написала Исинбаева в Instagram.

Поддержала её олимпийская чемпионка по фехтованию Софья Великая, которая напомнила, что Олимпиада всегда считалась праздником спорта.

«Всем нам хотелось, чтобы этим праздником она и оставалась. В сложившейся ситуации это невозможно, и речи о трагедии упущенного результата или о крушении надежд даже не может идти. Речь идёт о жизни людей», — подчеркнула Великая.

«Давно понимала и знала, что Олимпиаду перенесут»

Тренеры также придерживаются разных точек зрения относительно произошедшего, но в большинстве своём с пониманием относятся к вердикту МОК. Например, наставник сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова назвала его «правильным на 100%».

«В мире сейчас происходят такие, мягко говоря, «чудеса» со всеми вытекающими последствиями: болезни и смерти. Я давно понимала и знала, что Олимпиаду перенесут, поэтому для меня случившееся новостью не стало. Конечно, не было никаких отборочных соревнований, как могут проходить Игры?» — заявила Винер-Усманова.

Она назвала ещё один плюс для российских спортсменов от переноса игр. По её словам, спустя год санкции по отношению к отечественным атлетам могут быть пересмотрены.

«Думаю, у нас ещё не всё решено в этом вопросе. Данный момент может повлиять и в обратную сторону, поэтому российские спортсмены смогут выступать под своим флагом. Мы пока не можем ничего сказать об этом. В любом случае сборная по художественной гимнастике будет выступать. Думаю, именно под российским флагом», — добавила Винер-Усманова.

Согласился с ней и бывший главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов.

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«Я рассчитываю, что за год мы как-то уладим вопросы с допингом и сможем выступать под своим флагом. Для России это нормальное решение, для спортивного сообщества — не знаю», — цитирует Трефилова РБК.

А вот наставник мужской сборной России по баскетболу Сергей Базаревич признался, что был расстроен, когда узнал о постановлении МОК, но вместе с тем отметил, что в настоящий момент миру не до Олимпиады.

«Жаль на самом деле… Не скажу, что настраивался на перенос, но был готов к любым сценариям. Последние годы нас так воспитали, что мы можем только адаптироваться. Возможно, сейчас, в условиях неопределённости, это действительно оптимальное решение. Не знаю даже. Идёт такое количество противоречивой информации обо всём… Миру нужно сначала эпидемию победить, а потом уже думать о спорте», — сказал Базаревич.

А генеральный менеджер отечественной национальной команды по волейболу Сергей Тетюхин подчеркнул, что в сложившихся реалиях Олимпиаду было просто невозможно провести без риска для здоровья спортсменов и болельщиков.

«Главная цель — чтобы участники оставались здоровыми и не подвергались угрозе заразиться. Я прекрасно понимаю МОК и НОК разных стран, которые переживают за своих спортсменов. Это правильное решение. Не может такое крупное мероприятие проводиться с ограничениями. Олимпиада должна проходить максимально на позитиве. Спортсмены и болельщики не должны думать о заразе, которая может их подстерегать», — заявил Тетюхин.

Главный тренер сборной по современному пятиборью Андрей Моисеев отметил, что перенос Олимпиады пойдёт на пользу самим спортсменам.

«В связи со сложившейся ситуацией мне это решение кажется правильным и очевидным. Спортсмены, по сути, не тренируются, а сидят дома. Мы же не можем без тренировок показать реально высокие результаты на Олимпиаде. Сейчас происходит опасная история, которая непонятно чем закончится», — сказал Моисеев.

Но в наиболее сложной ситуации оказались атлеты, которые после Олимпийских игр собирались завершать карьеру. Теперь им придётся ждать соревнований ещё год, а то и дольше. Например, эта проблема коснулась известной синхронистки Светланы Ромашиной, для которой Игры в Токио должны были стать четвёртыми.

«Только она точно может сказать, о чём сейчас думает и что чувствует. Мне кажется, в первую очередь — облом. Ведь мы были уверены, что через пять месяцев выступим и сможем выдохнуть. А теперь ей придётся неимоверно пахать ещё целый год. По десять часов в день. Поэтому не думаю, что она будет счастлива», — объяснила тренер спортсменки Татьяна Данченко.

Призналась, что переживает за возрастных спортсменов и главный тренер сборной по прыжкам в воду Светлана Моисеева.

«Надеюсь, у них хватит сил и мужества, чтобы продержаться в элите. Пока в голове сумбур, но теперь мы хотя бы ориентировочно понимаем, чего ждать. Ждём ответа от FINA, какой турнир у нас будет квалификационным. Пока всё вырисовывается так, что есть этапы Мировой серии, чемпионат Европы осенью, потом какой-то переходный период, и дальше уж как там FINA решит с чемпионатом мира в Фукуоке, с квалификацией и со всем остальным», — поведала Моисеева.