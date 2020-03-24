Великая заявила, что не делает трагедии из переноса ОИ

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Олимпийская чемпионка, восьмикратная чемпионка мира по фехтованию на саблях Софья Великая рассказала, как относится к переносу Олимпийских игр в Токио на 2021 год.
Великая заявила, что не делает трагедии из переноса ОИ
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Я уже достаточно взрослая и опытная спортсменка, чтобы не делать из переноса Олимпиады трагедии. Конечно, никто этого не ожидал. Но цель остаётся прежней — это Олимпийские игры. Подготовка теперь во многом зависит лично от меня. Если я буду действовать осознанно и сохраню нормальный настрой, то буду готова к этой Олимпиаде», — цитирует Великую «Спорт-экспресс».

Игры в Токио перенесены на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Хоркина назвала переносе Олимпиады Божьим наказанием.

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