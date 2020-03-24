Хоркина — о переносе Олимпиады: не надо было Россию обижать

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Двукратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Хоркина рассказала, что думает о переносе Игр в Токио на 2021 год.
Хоркина — о переносе Олимпиады: не надо было Россию обижать
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это всё произошло, потому что нельзя было обижать Россию и наших спортсменов. Не зря ведь в гимне поётся, что нашу землю хранит Бог. Сейчас разносится такая серьёзная и смертельная гадость по всему миру, не надо было устраивать эти политические передёргивания. На мой взгляд, это некое Божье наказание. А Россия по-прежнему готова всем помогать. Мы понимаем, что нет ничего сильнее, чем всем вместе бороться за всё хорошее: дружбу, детей, хорошую экономику», — заявила Хоркина в интервью интернет-порталу «Спорт-Экспресс».

Олимпийские игры в Токио были перенесены на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что в World Athletics приветствуют решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год.

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