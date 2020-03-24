В World Athletics приветствуют решение МОК о переносе Олимпиады на 2021 год

Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) и властей Японии перенести Олимпийские игры в Токио на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

«Мы приветствуем решение МОК и правительства Японии перенести Олимпиаду на 2021 год. Именно этого и хотят спортсмены. Мы считаем, что данное решение даст спортсменам, волонтёрам и чиновникам передохнуть, а также уверенность в столь сложное и неопределённое время. World Athletics продолжит делать всё возможное для сохранения летнего сезона 2020 года. Также планируем ускорить рассмотрение системы олимпийской квалификации в сотрудничестве с МОК. Мы постараемся как можно скорее опубликовать все изменения в процессе», — сообщается на сайте организации.

Первоначально Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Ранее Поздняков заявил, что ОКР с пониманием относится к переносу Олимпиады.