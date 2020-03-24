Поздняков: ОКР с пониманием относится к переносу Олимпиады

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал перенос Игр в Токио на 2021 год.

«Мы с пониманием относимся к решению Международного олимпийского комитета и оргкомитета Игр-2020 о переносе Олимпиады и полностью поддерживаем позицию МОК о приоритете здоровья и безопасности спортсменов, участников соревнований, а также всего международного спортивного сообщества. ОКР продолжит подготовку к Играм в Токио в полном формате с учётом изменившихся сроков проведения. Также мы продолжим вести все необходимые консультации с МОК и прочими международными инстанциями для обеспечения конструктивного диалога по актуальным вопросам», — приводит слова Позднякова сайт ОКР.

Олимпийские игры, запланированные на 24 июля — 9 августа 2020 года, были перенесены на 2021 год из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее Матыцин с уважением отнёсся к решению перенести ОИ.