Матыцин: мы относимся с уважением к решению перенести ОИ

Министр спорта России Олег Матыцин с уважением относится к решению Международного олимпийского комитета (МОК) перенести Олимпиаду в Токио на 2021 год

«Это совместное решение МОК и руководства Японии, мы относимся к нему с уважением. В это непростое время во главу угла поставлено здоровье спортсменов, организаторов, здоровье всех представителей стран — членов МОК. Мы будем строить наше взаимодействие с национальными федерациями по тренировочному процессу. В настоящее время большинство членов сборных находятся на базах, мы взаимодействуем с федерациями относительно вопроса дальнейшего тренировочного процесса и возобновления соревнований. Мы будем делать всё возможное, чтобы обеспечить непрерывность тренировочного процесса, спортсмены в нём нуждаются. И этот цикл не должен прерываться», — цитирует ТАСС слова Матыцина.

Ранее глава РУСАДА поддержал перенос Олимпиады на 2021 год.