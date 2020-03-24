Заявление Слуцкой, суеверия Рублёва и увлечение Евсеева классикой: главные околоспортивные события недели

Фигуристка Ирина Слуцкая опровергла своё родство с футбольным тренером Леонидом Слуцким, в то время как её коллега Елена Радионова рассказала об отношениях с игроком ЦСКА Константином Кучаевым. Теннисист Андрей Рублёв перечислил свои суеверия, а тренер Вадим Евсеев увлёкся творчеством Александра Пушкина. О наиболее интересных околоспортивных событиях недели — в материале RT.

Слуцкий на странице Бакаева

Пока российский футбол после непродолжительного периода активности ушёл на карантин из-за коронавируса, болельщикам остаётся следить за событиями вне поля. Здесь поражает своей активностью Леонид Слуцкий. Наставник «Рубина» даже смутил одного из своих подопечных — Солтмурада Бакаева, зайдя к нему на страничку в Instagram и оставив комментарий.

Перешедший зимой из «Спартака» новичок казанцев опубликовал в своём аккаунте видео с челленджем, подписав его следующим образом: «Принимаю участие в #stayathomechallenge под плейлист Слуцкого». В ролике в этот момент звучала музыка из песни группы «Руки вверх!».

«Не надо портить музыкальные шедевры своим присутствием», — прокомментировал пост Бакаева тренер.

Похоже, юный футболист всерьёз настроен отобрать лавры главного любимчика Слуцкого у Артёма Дзюбы. Опытный форвард «Зенита» постоянно обменивается всевозможными шутками и подколами со специалистом в соцсетях.

Иногда кажется, что обоюдный троллинг Слуцкого и Дзюбы переходит границы дозволенного. Но ни один из них ещё ни разу не обвинил оппонента в бестактности. В доказательство этому футболист на днях сказал во всеуслышание, что их соперничество в остротах не нужно воспринимать как войну.

«Со Слуцким мы созваниваемся, делимся эмоциями и переживаниями. Мы с ним большие друзья», — признал нападающий.

Слуцкая опровергла родство с тренером «Рубина»

Двукратная олимпийская медалистка по фигурному катанию в личном турнире Ирина Слуцкая, напротив, посчитала нужным отмежеваться от любых связей с заслуженным тренером России. Экс-спортсменка выложила пространную запись, в которой опровергла своё родство с Леонидом Викторовичем.

По её словам, ей часто приходят сообщения о том, что она является родственницей наставника «Рубина». В реальности они всего лишь однофамильцы, настаивает двукратная чемпионка мира и семикратная победительница первенств Европы.

«Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на семь лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом», — написала Слуцкая в своём аккаунте в Instagram.

Для убедительности она выложила фото Слуцкого и собственный снимок. Однако среди подписчиков страницы фигуристки всё же нашлось немало тех, кто признал в их внешности наличие схожих черт.

Японский фигурист Рид умер в 30 лет





Недавно спортивный мир понёс невосполнимую утрату. От сердечной недостаточности внезапно скончался титулованный японский фигурист американского происхождения Крис Рид. Ему было всего 30 лет. До весны 2015 года он выступал в танцах на льду со своей старшей сестрой Кэти. Именно в таком составе дуэт установил свои главные достижения. В частности, Риды семь раз выигрывали чемпионат Японии, поднимались на пьедестал командного чемпионата мира и Азиатских игр.

После того как Кэти завершила карьеру, Крис катался в паре с Каной Мурамото, с которой завоевал ещё три золота национального первенства. Со своими партнёршами покойный ездил на Олимпиады в Ванкувер, Сочи и Пхёнчхан. Японские танцоры, правда, каждый раз оставались вдали от призовых мест.

О смерти Рида сообщила его другая сестра — Эллисон.

«С глубоким сожалением сообщаю вам, что мой брат, мой милый, добрый, харизматичный и любимый старший брат Крис ушёл из жизни. Не описать словами, как мне тяжело. Крис был так чист душой. Он наполнял радостью и смехом любую комнату, в которую входил. Он всегда знал, как заставить меня улыбнуться. Я люблю тебя, брат», — написала она.

Шнуров раскритиковал пробежки

Некоторые между тем полагают, что причиной многих бед является спорт. В том, что он вреден и не идёт на пользу здоровью, убеждён ветеран российской эстрады и начинающий политик Сергей Шнуров.

«ЗОЖ — это, конечно, мода. Она, понятное дело, пройдёт. Увлечение спортом — это примерно как компьютерные игры, там тоже есть свои опасности. Потому что человек должен быть активным, должен активно жить. А когда ты занимаешься спортом, ты себе ставишь искусственные цели. Ты должен пробежать 25 километров — зачем? Почему 25 километров?» — приводит слова лидера группировки «Ленинград» «Комсомольская правда».

Шнуров уверен, что люди бегают для того, чтобы затем выложить информацию о своей тренировке в Instagram. Вероятно, ему очень понравился бы юмор пользователя с ником Maxisnicee, который спародировал бег звёзд НБА на пляже.

How NBA Players Jog on the Beach 🤣 pic.twitter.com/JMsCdX0vC1 — Maxisnicee (@maxisnicee) March 17, 2020

Евсеев почитал и процитировал Пушкина

Футбольным Шнуровым в России давно и по праву считается Вадим Евсеев. Он никогда не лез за словом в карман, будучи игроком. Не изменяет себе Евсеев, и став тренером. При случае наставник «Уфы» способен ввернуть в свою речь крепкое словцо.

Однако на карантине он неожиданно проникся русской классикой, поразив болельщиков цитатами из письма Александра Пушкина к поэту Петру Плетнёву от 1831 года. Как признался специалист, в школе ему не хватало времени на чтение, теперь же ему наконец удалось провести время с книжкой.

«Опять хандришь. Эй, смотри: хандра хуже холеры, одна убивает только тело, другая убивает душу. Дельвиг умер, Молчанов умер; погоди, умрёт и Жуковский, умрём и мы. Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, мы будем старые хрычи, жёны наши — старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо. Вздор, душа моя; не хандри — холера на днях пройдёт, были бы мы живы, будем когда-нибудь и веселы», — привёл Евсеев выдержки из пушкинского письма.

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Классик написал эти строки, находясь на карантине во время эпидемии холеры.

Теннисисты поделились суевериями

Звёздные теннисисты на неделе рассказали о своих суевериях. Например, россиянин Андрей Рублёв признался, что на каждом турнире ведёт себя по-разному. Например, на Кубке Кремля он ходил в один и тот же ресторан и заказывал одно и то же блюдо — и так всю неделю. В Дохе обедал за одним и тем же столом, а в Аделаиде ежедневно пил чай в лобби отеля.

17-кратный победитель турниров Большого шлема серб Новак Джокович имеет целый список заданий, которые он выполняет перед каждым матчем. Ему нравится сидеть в одиночестве, медитировать, делать дыхательные упражнения, а также анализировать соперника и свою игру.

У грека Стефаноса Циципаса всё гораздо проще — он лишь пользуется одинаковыми гелем для душа, шампунем и кондиционером.

Представитель Австралии Ник Кирьос, в свою очередь, признался, что любит переобуваться. Теннисист выходит на корт в баскетбольных кроссовках, там надевает другую обувь, а после игры проделывает всё в обратном порядке.

Пловчиха Ефимова снова разделась

Ещё мы узнали о суеверии российской пловчихи Юлии Ефимовой: несколько раз в месяц она публикует откровенное фото в Instagram. На новом снимке Ефимова запечатлена сидящей на песке и одетой лишь в нижнюю часть купальника. При этом её грудь едва прикрыта гавайским ожерельем, а на голове — венок из цветов.

«Дух Алоха», — написала пловчиха под фотографией.

Чуть позже россиянка поделилась ещё одной публикацией — на этот раз видеороликом. На кадрах спортсменка выполняет отжимания на балконе. Таким образом она присоединилась к челленджу «Оставайся дома», набравшему популярность из-за распространения коронавируса.

Ефимова также предложила присоединиться к акции пловцам Владимиру Морозову и Андрею Никитченко, президенту Российской федерации баскетбола Андрею Кириленко и другим интернет-пользователям.

Радионова раскрыла роман с Кучаевым

Многократная призёрка чемпионата России и бронзовая медалистка мирового первенства 2015 года Елена Радионова опубликовала фотографию с полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым, тем самым приоткрыв завесу личной жизни. Кадр появился в Instagram-аккаунте фигуристки в день рождения армейца. В комментариях к публикации отметилась журналистка Мария Командная.

«Да ладно?! Вот это прекрасные новости!» — написала она. Радионова поблагодарила её и заявила, что решилась выставить совместный снимок спустя несколько лет.

Комментарии под постом оставили и некоторые другие российские спортсмены, в том числе фигурист Максим Траньков, хоккеист Михаил Мальцев и фигуристка Елизавета Худайбердиева. Другие подписчики Радионовой отметили, что Елена не зря ходит на матчи ЦСКА, а также пожелали паре счастья.

Ари высказался о россиянках-тусовщицах

Радионова, судя по всему, явно «хорошая женщина с большим сердцем». Во всяком случае, так бы подумал нападающий «Краснодара» Ари. Он считает, что есть две категории россиянок: хорошие и клубные. Последние, по мнению футболиста, отличаются способностью оценивать состоятельность мужчины, а затем падать в его объятия.

Например, стильно одетый мужчина с шампанским может легко завладеть такой девушкой, ничего для этого не сделав, уточнил спортсмен.

«Даже необязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве», — сказал он в интервью бразильскому журналисту Райану Сантосу.

В то же время Россия полна хороших женщин, заявил Ари. Представительницы этой категории не одобряют поведение клубных девушек, их не встретишь ни на вечеринке, ни на шопинге.

Форвард сообщил, что в России на десять женщин приходится лишь один мужчина. Ари также признался, что нашёл свою любовь в Москве, женился на ней и уехал в Краснодар. По его словам, на юге ему лучше и спокойнее.