Яновский: куда Чалову в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает

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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Игорь Яновский поделился мнением об игре форварда команды Фёдора Чалова.
Яновский: куда Чалову в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает
  • РИА Новости

«Фёдор Чалов в прошлом сезоне неплохо выглядел, но сейчас вообще никакой. Куда ему в «Кристал Пэлас», если он в России не забивает? Если форвард хочет уехать за границу, то должен решать судьбу матчей и тащить на себе команду. Ей трудно, а ты обыграл и забил! Чалов же ничего подобного не делает», — цитирует Яновского Team Russia.

В текущем сезоне 21-летний Чалов провёл 22 матча в Российской премьер-лиге, в которых забил пять мячей.

Ранее агент Чалова рассказал, почему сорвался трансфер футболиста в «Кристал Пэлас».

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