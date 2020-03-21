Агент Чалова рассказал, почему сорвался трансфер футболиста в «Кристал Пэлас»

Кристиан Эмиле, агент нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова, рассказал о переговорах с английским «Кристал Пэлас» относительно трансфера своего клиента.

«Кристал Пэлас» предложил £25 млн, это правда. Было конкретное предложение, но ЦСКА имел право отказаться, и они сказали нет. Он им нужен. Может, они посчитали, что ещё слишком рано его отпускать. Мне кажется, это самый важный футболист в их составе. «Кристал Пэлас» он очень понравился, они хотели его подписать, потому были настойчивы. Но ЦСКА считает, что Чалов стоит больше £25 млн, потому они его не продали. Честно говоря, в Европе только большие клубы могут позволить себе трансферную стоимость Фёдора», — заявил Эмиле в YouTube-блоге Нобеля Арустамяна.

В нынешнем сезоне 21-летний Чалов провёл 22 матча в Российской премьер-лиге за ЦСКА, в которых забил пять мячей.

Ранее британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ.