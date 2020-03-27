Финская фигуристка: фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры

Короткая ссылка
Финская фигуристка Киира Корпи высказалась о работе российского тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно добиваются высоких результатов на международных соревнованиях.
Финская фигуристка: фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры
  • РИА Новости

«Я не считаю, что детская фабрика Этери Тутберидзе — самая большая проблема в фигурном катании. Проблема в больной культуре. Фабрика Тутберидзе — признак бесчеловечной культуры, которую исповедует наш спорт. Она не причина», — цитирует Корпи The Guardian.

Она отметила, многие тренеры работают по схеме Тутберидзе. Это является проблемой, так как, по её мнению, ненормально, когда 12-летние дети часто приходят в больницу с травмами, которые у них не должны возникать в таком возрасте.

Ранее Татьяна Тарасова объяснила, почему считает Тутберидзе лучшим тренером сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить