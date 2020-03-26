Фигуристки Туктамышева и Попова проведут онлайн-тренировку для болельщиков

Российские фигуристки Елизавета Туктамышева и Бетина Попова проведут онлайн-тренировку для своих подписчиков в социальной сети Instagram.

«Завтра в шесть или семь вечера, я ещё точно не решила, мы с Бетиной будем проводить в прямом эфире зарядку. Не знаю, что это будет, и не представляю, какие упражнения мы будем вам показывать», — сказала Туктамышева в своём видеообращении в Instagram.

Проведение онлайн-тренировки фигуристок запланировано на 26 марта.

Ранее Туктамышева пожаловалась на хорошую погоду в Санкт-Петербурге во время карантина.