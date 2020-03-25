Навка объяснила, почему гонорар Загитовой за участие в ледовом шоу получил чиновник
- РИА Новости
«Да, возник вопрос, почему Эдуард Аксёнов получил деньги, не катаясь в шоу. Он действительно не катался, да и вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя. По законодательству России она не может иметь личное ИП. Потому Эдуард Аксёнов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы спортсменки. Все в строгом соответствии с законом», — приводит слова Навки РБК.
Следственный комитет начал проводить проверку по данному факту. Аксёнов подозревается в хищении средств.
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