Навка объяснила, почему гонорар Загитовой за участие в ледовом шоу получил чиновник

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка объяснила, почему вице-президенту федерации фигурного катания Москвы Эдуарду Аксёнову по контракту с Росконцертом было перечислено 8 млн рублей за участие в качестве артиста в ледовом шоу «Спящая принцесса. Легенда двух королевств».

«Да, возник вопрос, почему Эдуард Аксёнов получил деньги, не катаясь в шоу. Он действительно не катался, да и вообще не фигурист. Дело в том, что Алина Загитова несовершеннолетняя. По законодательству России она не может иметь личное ИП. Потому Эдуард Аксёнов по согласованию с родителями Алины представлял и продолжает представлять интересы спортсменки. Все в строгом соответствии с законом», — приводит слова Навки РБК.

Следственный комитет начал проводить проверку по данному факту. Аксёнов подозревается в хищении средств.

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