ISU отменил последний турнир текущего сезона в фигурном катании

Официально отменён последний турнир по фигурному катанию в календаре Международного союза конькобежцев (ISU) этого сезона — чемпионат Океании.

«Чемпионат Океании официально отменён. 14 марта правительство Новой Зеландии объявило о 14-дневном карантине для всех прибывших в страну, а на следующий день об этом объявили власти Австралии. Цель — ограничить распространение пандемии коронавируса в наших странах. Хотя соревнование запланировано лишь через пять недель, мы не ожидаем послаблений этих требований. Помимо этого, многие международные полёты в Австралию и Новую Зеландию отменены, границы закрыты», — цитирует «Спорт-Экспресс» Новозеландскую федерацию фигурного катания.

Турнир должен был пройти с 6 по 8 мая в новозеландском Окленде.

Ранее сообщалось, как проводят время фигуристы в период карантина.