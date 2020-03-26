ISU отменил последний турнир текущего сезона в фигурном катании

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Официально отменён последний турнир по фигурному катанию в календаре Международного союза конькобежцев (ISU) этого сезона — чемпионат Океании.
ISU отменил последний турнир текущего сезона в фигурном катании
  • Reuters

«Чемпионат Океании официально отменён. 14 марта правительство Новой Зеландии объявило о 14-дневном карантине для всех прибывших в страну, а на следующий день об этом объявили власти Австралии. Цель — ограничить распространение пандемии коронавируса в наших странах. Хотя соревнование запланировано лишь через пять недель, мы не ожидаем послаблений этих требований. Помимо этого, многие международные полёты в Австралию и Новую Зеландию отменены, границы закрыты», — цитирует «Спорт-Экспресс» Новозеландскую федерацию фигурного катания.

Турнир должен был пройти с 6 по 8 мая в новозеландском Окленде.

Ранее сообщалось, как проводят время фигуристы в период карантина.

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