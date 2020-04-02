Тренер Тарасовой и Морозова рассказала, как будет проходить работа с фигуристами во время карантина

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Известный тренер и хореограф Марина Зуева, работающая с действующими чемпионами Европы в парном катании Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, рассказала, как будет строить работу с подопечными на дистанции во время карантина.
Тренер Тарасовой и Морозова рассказала, как будет проходить работа с фигуристами во время карантина
  • © Raniero Corbelletti/AFLO
  • globallookpress.com

«После того как мои спортсмены отдохнут три недели, все начнут работать по индивидуальным планам. Для каждого из них будет подробнейшим образом расписан график общефизической и специальной подготовки. Такую работу можно делать удалённо, по скайпу, тем более у каждого есть свой персональный тренер. Какие-то задания можно выполнять со мной, а Женя с Вовой могут точно так же работать с Максом Траньковым в России. То есть уже сейчас идёт тотальная и, я бы сказала, очень детальная проверка наших тренерских возможностей — готовы ли мы тренировать своих спортсменов на расстоянии. Вот и посмотрим, чего мы стоим», — заявила Зуева RT.

Ранее фигуристка Евгения Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию.

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