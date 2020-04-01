Фигуристка Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию

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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию после двухнедельного карантина.
Фигуристка Медведева сообщила, что улетает из Канады в Японию
  • РИА Новости

«У меня закончился карантин после возвращения из США в Канаду. Вот уже более двух недель я провожу время дома. В Канаде закрыты катки, спортзалы, не работает ничего. В июне, как вы знаете, у нас состоится шоу в Японии Prism On Ice (Sailor Moon). С учётом закрытия границ между Канадой и Японией на неопределённый срок мной и моей командой было принято решение покинуть Канаду и улететь в Японию заранее», — написала Медведева в своём Instagram.

Она также подчеркнула, что с ней всё в порядке и призвала подписчиков беречь себя и своих близких.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее Медведева продемонстрировала, как тренируется во время карантина из-за коронавируса.

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