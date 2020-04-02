Зуева: нужно охранять друг друга в ситуации с коронавирусом

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Известный тренер по фигурному катанию и хореограф Марина Зуева поделилась мнением, почему часть россиян отвергает карантин в условиях пандемии коронавируса.
Зуева: нужно охранять друг друга в ситуации с коронавирусом
  • РИА Новости

«Мне кажется, что такая реакция идёт от страха, а не от ума. Я считаю, что разумнее принимать меры предосторожности, нежели говорить, что это всё ерунда. Разумнее заказать доставку, а не ходить по магазинам. Нужно охранять друг друга в этой ситуации», — сказала Зуева в интервью RT.

В России по состоянию на 2 апреля зафиксировано 3548 случаев заражения коронавирусом, 30 из которых оказались летальными.

Ранее тренер Тарасовой и Морозова рассказала, как будет проходить работа с фигуристами во время карантина.

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