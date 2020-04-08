Мечты Трусовой о семье и карантин Медведевой в Японии: что обсуждают в мире фигурного катания

Бронзовая медалистка чемпионата Европы-2020 Александра Трусова рассказала, что планирует уйти из спорта к 22 годам. По её словам, после завершения карьеры она хотела бы родить троих детей, однако пока о личной жизни не может быть и речи. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева находится на карантине в Японии, куда она перебралась из Канады в рамках подготовки к ледовому шоу. Фигуристка также ответила одной из пользовательниц соцсетей, которая обвинила её в намерении сменить гражданство, а триумфатор ЧМ-2015 Елизавета Туктамышева рассказала о своих планах на будущее. О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Критика Трусовой и тренировки Щербаковой

В фигурном катании продолжается межсезонье, и спортсмены вынуждены готовиться к новым стартам в условиях самоизоляции. Так, россиянка Александра Трусова тренируется в загородном доме, куда она переехала вместе с родителями и двумя младшими братьями. По её словам, большая семья, а также наличие домашних питомцев, собак Ланы и Тины, не дают ей не только заскучать, но и потерять форму. Кроме того, значительную часть времени она посвящает учёбе.

«Читаю книжки, готовлюсь к ОГЭ, реже смотрим телевизор. Официально экзамен перенесли на июнь, должен был пройти раньше. Про то, будет ли он проходить дистанционно, пока ничего не говорили. Видимо, будут решать по ситуации, как и со всем остальным. Но я никогда не списывала. Последние контрольные сдавала ещё в начальной школе, когда всё знала и нужды в этом не было», — призналась Трусова в интервью «Спорт Экспрессу».

Разумеется, бронзовой медалистке чемпионата Европы 2020 года пока рано даже задумываться о завершении карьеры. Однако у 15-летней фигуристки уже есть представление о том, как должна сложиться её жизнь после ухода из спорта.

«Хотела бы выступать до 22 лет. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак... Претендентов нет. Пока я в спорте, у меня их и не может быть, это будет отвлекать», — рассказала спортсменка.

На днях Трусова попала в неприятную ситуацию, которая, по мнению некоторых болельщиков, поставила под сомнение её репутацию дисциплинированной спортсменки. Её семья оказалась в числе россиян, которых из-за закрытия границ пришлось вывозить из Египта на родину. После возвращения фигуристка села на домашний карантин, однако в сети появились видеозаписи её тренировки на улице.

Болельщиков возмутил как сам факт того, что она отправилась на каникулы во время пандемии коронавируса, так и последующее нарушение самоизоляции. Некоторые даже предложили исключить её из сборной.

Однако за Трусову вступился президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

«Я не видел, как она катается на роликах и что-то нарушила. Она прекрасно знает, что должна быть на карантине. Александра ведь там была не одна, а с родителями. Они вернулись все вместе. Фигуристы, как и все остальные люди, должны соблюдать режим самоизоляции. Чем собственно они и занимаются. Конечно, им тяжело, пытаются как-то тренироваться. Нельзя же совсем потерять форму», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

В не образцовом поведении сложно упрекнуть коллегу Трусовой по группе Этери Тутберидзе Анну Щербакову. Фигуристка, в конца марта отметившая 16-летие, уже не раз делилась с поклонниками подробностями своих тренировок, которыми она также занимается на даче.

«Тренируюсь примерно 45 минут утром и часа два днём: прыгаю, растягиваюсь, делаю разные упражнения. После перерыва всегда трудно возвращаться на лед, но стараюсь много заниматься, чтобы не растерять физическую форму», — отметила Щербакова.

Планы Туктамышевой и танец Самодуровой

В начале апреля двукратная чемпионка мира Евгения Медведева покинула Канаду и отправилась в Японию, где в июне должно состояться ледовое шоу. Спортсменка также снялась в фотосессии, в которой предстала в фирменном для себя образе волшебницы Сейлор Мун и приняла участие в челлендже «Домашний кубок», запущенном нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Некоторые болельщики выразили обеспокоенность состоянием здоровья фигуристки из-за неожиданной поездки. Однако она поспешила их успокоить.

«Я провела карантин в Торонто. Сейчас у меня первая неделя самоизоляции в Японии. Я приняла наилучшее решение в этой ситуации, чтобы мама и окружающие остались в безопасности. После карантина вы убедитесь, что со мной всё в порядке. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Оставайтесь дома, если у вас есть такая возможность. Потому что у меня такой возможности не было», — написала Медведева в Instagram.

Интересно, что спортсменку продолжают обвинять в намерении сменить гражданство. Так, одна из пользовательниц соцсетей предположила, что Медведева «хочет предать страну ради мнимых побед». В ответ фигуристка лишь оставила эмоджи человека, прислонившего ладонь к лицу.

Завесу тайны по поводу следующего сезона частично приоткрыла чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева. Она рассказала, что не только не намерена завершать карьеру, но и хочет попробовать нечто новое.

«Когда наступают тяжёлые моменты, ты слышишь голос, который говорит тебе, что ещё не конец. Интуитивно ты понимаешь, есть ли у тебя силы продолжать. Пока у тебя в серединке души есть огонь, то ты не закончишь. Но если огня нет и ты устал от всего — лучше заканчивать. У меня же этот огонь есть и поэтому я иду вперед», — заявила Туктамышева в интервью Юрию Смекалову.

Ещё одна ученица Алексея Мишина Софья Самодурова часто радует болельщиков своими версиями известных песен. На этот раз она не столько спела, сколько сделала несколько забавных движений под композицию популярного блогера Клары Коки «Покинула чат».

В отличие от коллег, бронзовая медалистка Универсиады в Красноярске Станислава Константинова призналась, что ей нелегко даётся карантин. Она заявила, что ей страшно выходить за пределы своего дачного участка.

«Хочется побыстрее куда-то выйти, но ты понимаешь, что гибнут люди, что всё серьёзно. Так что остаётся засунуть свои хотелки в одно место. Уехала на дачу ещё до всей этой шумихи и введения карантина. В один день у меня случилась паническая атака, началась истерика», — поделилась переживаниями Константинова.

Переодевание Плющенко и домашний спа-салон Ягудина

В различных челленджах, особенно популярных во время карантина, принимают участие не только действующие спортсмены, но и бывшие фигуристы. К #fliptheswitchchallenge приобщил всю свою семью двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Участники испытания должны поменяться одеждой с друзьями или родственниками по щелчку пальцев или после выключения света.

«Хейтерам и прочей нечисти посвящается наш новый #fliptheswitchchallenge», — написала супруга экс-фигуриста, музыкальный продюсер Яна Рудковская.

Стоит отметить, что звёздная семья в последнее время действительно сталкивается с большим количеством критики в социальных сетях. Так, Плющенко вновь осудили за чересчур напряжённые тренировки сына, готовящегося пойти по стопам отца. Однако Рудковская предпочитает не оставлять подобные высказывания без внимания.

«Господи, откуда вы такие берётесь? Ещё пишете свои умозаключения на странице у мировых легенд спорта! Займитесь своими детьми и мужем (если они, конечно, есть), на этой странице в вашей жалости и советах точно никто не нуждается», — прокомментировала одно из сообщений продюсер.

А вот олимпийский чемпион Алексей Ягудин во время карантина, напротив, предпочитает расслабиться. Он устроил себе выходной день в «спа-салоне», где ему сделали маникюр и педикюр и накрасили ногти ярким лаком. В роли мастеров выступили его дочери Елизавета и Мишель.

«А когда массаж будет?», — поинтересовался Ягудин.