Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже

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Российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже, который запустил нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду.
Медведева приняла участие в запущенном Роналду челлендже
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По условиям флешмоба необходимо за 45 секунд выполнить максимальное количество повторений упражнения на пресс. Медведева совершила 44 повторения, в то время как у футболиста — 142.

«Спасибо Криштиану за челлендж, у меня получилось 44 раза за 45 секунд. Сможете побить мой рекорд?» — написала Медведева в своём Instagram.

После того, как эпидемия коронавируса была объявлена пандемией, многие спортсмены начали запускать челленджи, связанные с времяпрепровождением дома.

Ранее Минспорт запустил челлендж «тренируйся дома, спорт — норма жизни».

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