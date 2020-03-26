Минспорт запустил челлендж «тренируйся дома, спорт — норма жизни»
- РИА Новости
«Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Физическая культура и спорт не стали исключением. Из-за введённых в России ограничений люди вынуждены находиться дома и не имеют возможности заниматься спортом в привычном для себя режиме, а дети — в спортивных школах и секциях», — гласит сообщение на сайте Министерства спорта России.
Первым акцию поддержал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
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Многие из нас ближайшее время проведут дома, но это не повод, чтобы забывать про спорт. Для этого даже необязательно иметь специальный инвентарь 😎 @minsport_rf запустил челлендж #тренируйсядома #спортнормажизни Вызываю @averbukhofficial @malafeev16ru @karenkhachanov Покажите, как вы поддерживаете форму в домашних условиях!
Ранее Тарасова обратилась к болельщикам в связи с эпидемией коронавируса.