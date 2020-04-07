Олимпийский чемпион Васильев сдаст пятый анализ на коронавирус

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Олимпийский чемпион 1986 года по фигурному катанию Олег Васильев заявил, что 8 апреля сдаст уже пятый тест на коронавирус.
Олимпийский чемпион Васильев сдаст пятый анализ на коронавирус
  • РИА Новости

«Мне сказали, что послезавтра придут брать мазки. В пятый раз», — цитирует Васильева РИА Новости.

Он также отметил, что ему уже неделю не могут ответить на вопрос, когда наступает момент выздоровления пациента, находящегося на домашнем амбулаторном лечении.

С середины марта Васильев находится на самоизоляции, он, по словам представителей скорой помощи, сдал положительный анализ на COVID-19.

Ранее Васильев рассказал, как ведётся контроль за тем, чтобы он и его семья находились на карантине в связи с коронавирусом.

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